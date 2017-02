Présidentielle de 2018 : Le parti Vert partage la position de l’UE

L’Union européenne vient de confirmer sa position et celle de la communauté internationale sur la nécessité d’organiser une élection présidentielle inclusive en 2018. Le parti Vert présidé par Alexandre Georget soutient sans condition cette position. Interview.

Midi : Que pensez-vous de la position de la communauté internationale sur l’inclusivité de la présidentielle de 2018 ?

AG : « Le parti Vert Hasin’i Madagasikara est en diapason total avec l’Union européenne et la communauté internationale sur ce point. Je demande au gouvernement en place de se prononcer dès maintenant là-dessus pour dissiper les doutes sur sa réelle volonté à éviter une nouvelle crise politique. Il faut rassurer Hery Rajaonarimampianina, Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana qu’il n’y aura plus de Ni…Ni… Il faut dès maintenant leur dire s’ils pourront ou non se présenter. S’ils sillonnent le pays pour rencontrer leurs partisans et partager leurs idées alors qu’ils ne seront pas autorisés à participer aux élections, ce sera une grande perte pour eux, perte des moyens financiers et perte de temps. Si le gouvernement déclare qu’il est prêt à organiser d’élections inclusives et démocratiques, qu’il n’y ait plus des lois bidons pour empêcher qui que ce soit de se présenter. Et que le gouvernement ne soit plus tenté de déterrer des condamnations judiciaires passées pour disqualifier des candidats. »

Midi : Vindictes populaires et mouvements de contestation se succèdent ces derniers temps à cause des problèmes sociaux non maîtrisés par le gouvernement, dont celui du délestage. Qu’en dites-vous ?

AG : « Si tous ces problèmes se produisent actuellement, c’est parce que non seulement les régimes successifs n’avaient pas une vision à long terme, mais aussi ils avaient failli à leur mission d’éducation citoyenne. Ce qui explique les problèmes environnementaux et climatiques actuels avec le tarissement des ressources hydrauliques qui permettent à la JIRAMA de produire de l’électricité. Ce phénomène de vindicte populaire est en partie dû au manque d’éducation chez les citoyens. Et si nous n’avons plus de compagnies nationales qui nous rendent fiers, c’est parce que les gouvernements successifs n’avaient pas cette vision à long terme. Conséquence de tout cela, Air Mad et JIRAMA sont actuellement à genou. »

Midi : Que proposez-vous alors comme solutions ?

AG : « Madagascar doit avoir sa propre compagnie pétrolière pour ne plus être à la merci de ces compagnies pétrolières privées qui soufflent le chaud et le froid. Le parti vert souhaite également que le gouvernement favorise les opérateurs malgaches en leur facilitant des crédits. Pourquoi ne pas créer une banque nationale et de développement ? »

Recueillis par R. Eugène