Sabotsy-Namehana : Le maire pour son reclassement en commune urbaine

Dans le cadre des projets présidentiels et avec le soutien de la BAD et de l’UNICEF, des infrastructures structurantes ont été inaugurées à Ambodimita et à Sabotsy-Namehana. Il s’agit de deux nouvelles salles de classe, d’une bibliothèque et d’une salle des instituteurs pour l’EPP d’Ambodimita et deux autres salles de classe pour le lycée Andrianampoinimerina sis à Sabotsy-Namehana. En outre, un nouveau bureau central a été mis en place, à Antsofinondry dans la commune de Sabotsy-Namehana. Lors de son intervention, le maire de cette dernière localité, Avotraina Andriamosa Thomasson, a émis son souhait à ce que cette commune rurale devienne une commune urbaine. Vu le nombre de la population dans cette commune, a-t-il souligné. Il n’a pas manqué également de louer les actions menées, entre autres, par les ministères des Postes, de l’Education Nationale pour ladite commune. En ce qui concerne les autres projets pour Sabotsy-Namehana, il a cité notamment les projets « Lalankely » et la mise en place de pylônes, et ce, en vue de résoudre les problèmes de réseau. Notons que l’établissement scolaire Andrianampoinimerina est le premier lycée public à voir le jour dans le district d’Avaradrano.

Dominique R.