Election présidentielle : 12 millions de dollars de la communauté internationale

La communauté internationale, sous l’égide des Nation Unies, le gouvernement malgache et la CENI ont procédé, hier, à la signature du projet de «soutien au cycle électoral de Madagascar» (SACEM), au siège de cette commission électorale, à Alarobia. En marge de cette cérémonie, le Premier ministre Mahafaly Olivier Solonandrasana a déclaré que le fonds alloué par la communauté internationale au SACEM est estimé à 12 millions de dollars. Le Premier ministre a également souligné la tenue des élections libres, transparentes et inclusives. Des déclarations qui s’apparentent aux points de vue de la communauté internationale».

Dialogue inclusif. Pour en revenir à la cérémonie d’hier, ce nouveau projet ambitionne de renforcer les capacités de la CENI en vue de pérenniser et de promouvoir, mais aussi d’établir un cadre propice au dialogue inclusif entre les acteurs clef de la vie politique et sociale. Lors de son allocution, la Représentante résidente du PNUD à Madagascar, Violet Kakyomya, de réitérer que « les élections crédibles, transparentes, inclusives sont un gage pour la paix durable mais également pour la légitimité et la crédibilité des élus et des Institutions tant au plan national qu’international…Le processus électoral étant un élément crucial de la démocratie ». Et d’ajouter que « des partenaires techniques et financiers ont confirmé leur intérêt pour une contribution au fonds commun pour le cycle électoral à Madagascar».

