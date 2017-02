Lylison René de Roland : Sa famille fait opposition à sa condamnation

Hier, le grand frère de l’élu MAPAR s’est présenté au Palais de Verre d’Anosikely pour aviser le Bureau permanent du Sénat de cette nouvelle requête.

La famille du Sénateur Lylison René de Rolland a fait opposition à la décision de Justice qui condamne l’ancien Directeur de la Force d’Intervention Spéciale à une peine d’un an d’emprisonnement ferme. D’après les explications de son frère, Lylia René de Roland, cette opposition a déjà été déposée vendredi dernier au tribunal d’Anosy. Hier, les proches de l’élu MAPAR, dirigés notamment par son grand frère et un huissier de Justice, se sont présentés au Palais de Verre d’Anosikely pour aviser le Bureau permanent du Sénat de cette nouvelle requête. Le président de la Chambre haute, Honoré Rakotomanana n’ayant pas été présent sur les lieux, une copie de l’opposition a été déposée au Secrétariat général du Sénat. Pour l’heure, le Sénateur Lylison René de Roland reste introuvable. Par ailleurs, ses proches affirment qu’ils ignorent où se trouve le Sénateur de Mahajanga actuellement. Des questions se posent donc sur les tenants et aboutissants de cette opposition. Si l’on se réfère aux textes, elle devrait être formulée par l’intéressé lui-même. En effet, le mandat d’arrêt prononcé à l’audience doit d’abord être exécuté. Pas plus tard que la semaine dernière, l’ancien Juge international et non moins président actuel du Sénat, Honoré Rakotomanana a déclaré que « pour faire opposition à ce verdict, le Sénateur Lylison doit sortir de sa cachette et se présenter lui-même au tribunal ».

Procédures. Joint au téléphone hier, l’avocat du Sénateur Lylison René de Roland, Maître Sylvestre Razafimahefa a fait savoir que jusqu’ici, il n’a pas encore été notifié de la condamnation de son client. De son côté, le ministre de la Justice, Charles Andriamiseza a déclaré que « toutes les procédures légales ont été suivies à la lettre concernant cette affaire ». En quelque sorte, le Garde des Sceaux accuse l’avocat du Sénateur MAPAR d’avoir menti en affirmant qu’il n’a pas été avisé de la tenue du procès. A en croire les explications du numéro Un de la Justice, la défense a envoyé un avocat stagiaire pour assister au procès de mercredi dernier. L’on attend désormais la réaction du président du Sénat Honoré Rakotomanana par rapport à cette affaire. Ce dernier a déclaré la semaine dernière que bien malgré cette condamnation, Lylison René de Roland reste Sénateur de Madagascar.

Davis R