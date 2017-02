Officier de Police Judiciaire : Sortie de 115 policiers de la promotion « Meva »

115 fonctionnaires de police ont suivi une formation intitulée « Direction et Contrôle des Enquêtes Judiciaires », dispensée au niveau de la Direction de la Formation Continue et de la Recherche du 13 au 17 Février 2017. Ils sont issus de la promotion « Meva ». Cette formation rentre dans le cadre de la politique générale du ministère de la Sécurité suivant l’axe de renforcement de capacité des fonctionnaires de police. Notons que cette formation a été élaborée, pour faire de ces fonctionnaires de police des officiers de police judiciaire, ce qui leur permet d’effectuer les actes de police judiciaire exigés dans leurs futures enquêtes et autres investigations judiciaires. En effet, depuis 2012, en collaboration avec le ministère de la Justice, les inspecteurs de police sortant de l’Ecole Nationale des Inspecteurs et agents de police pourront acquérir cette qualité après cette formation.

Recueillis par Dominique R.