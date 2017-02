Marine malgache : Dotée d’un nouveau navire par les Etats-Unis

La marine malgache vient d’être dotée d’un nouveau bateau dénommé «Ankio». La cérémonie a eu lieu, hier, à Nosy-Be, en présence de l’ambassadeur américain Robert Yamate et du Président Hery Rajaonarimampianina. Le don de ce nouveau bateau est une réponse à la demande faite par le gouvernement en 2014. Le ministre de la Défense Nationale, le général Béni-Xavier Rasolofonirina, le chef de l’Etat-major général de l’armée malgache, le général Lantoarinjaka Razafindrakoto et le commandant de marine malgache, le Contre-Amiral Louis Antoine de Padoue Ranaivoseheno étaient également présents à cette cérémonie.

Outil. Lors de son allocution, l’ambassadeur américain a déclaré « comme Madagascar souhaite aller au-delà des côtes pour protéger ses eaux territoriales, un bateau comme celui-ci aidera à rendre ces eaux plus sûres et sécurisées ». Et d’ajouter que « c’est un outil polyvalent pour faire face à la pêche illicite, pour arrêter le trafic de bois de rose et d’autres ressources précieuses et pour augmenter la capacité de recherche et de sauvetage». Ce bateau, de type Metal Shark, mesure 12m de long et 3,5m de large. Propulsé par deux moteurs diesel, le bateau a une vitesse moyenne de 60km/h. Son autonomie est de 480 km. Par ailleurs, le navire a un système de communication moderne. Cette donation d’une valeur de 823 000 dollars, comprend la fourniture de pièces détachées et la réparation du navire sur une année ainsi que la formation de l’équipage malgache.

Sécurité maritime. En outre, le diplomate n’a pas manqué de faire remarquer que « la sécurité maritime est un domaine dans lequel la coopération americano-malgache est très forte », tout en soulignant au passage qu’à part ce nouveau bateau pour la marine malgache, l’effort conjoint des deux pays pour moderniser le centre des opérations maritimes à Antsiranana et le centre de fusion de l’information maritime de l’Océan Indien qui est implanté à Madagascar contribuera à l’amélioration de la sécurité maritime régionale.

Recueillis par Dominique R.