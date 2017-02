Prix Mandela 2016 : Olivier Mahafaly à Paris

Le Premier ministre Olivier Mahafaly Solonandrasana a quitté la Grande Ile tôt ce matin, à destination de Paris où il assistera à la cérémonie de remise des Prix Mandela 2016. En effet, ce déplacement fait suite à une invitation officielle du Docteur Paul Kananura, président de l’Institut Mandela. Faut-il rappeler que le Chef du gouvernement malgache figure parmi les 15 personnalités récompensées au titre de l’année 2016. Dans le cadre de cette visite dans la capitale française, il va recevoir le Prix Mandela du courage. Selon le communiqué de l’Institut Mandela, ce prix sera décerné au Premier ministre Olivier Mahafaly Solonandrasana « pour sa vision du développement de Madagascar et de l’Afrique ». Chaque année, l’Institut Mandela décerne des prix à des personnalités ou Institutions pour récompenser des actions louables en faveur de l’Afrique et de la Paix dans l’esprit de Nelson Mandela. Pour ce qui est de l’édition 2016, 3623 candidatures, dont 3191 candidatures populaires, 25 candidatures individuelles, 388 candidatures diplomatiques et 19 candidatures officielles ont été reçues.

Société de Justice et de Paix. Il convient de noter que le Prix Mandela de la Paix a été décerné au Roi du Maroc Mohammed VI pour sa contribution à l’édification d’une Société de Justice et de Paix entre les hommes et les nations, ainsi que ses actions très louables en faveur de la promotion du développement en Afrique à travers sa diplomatie économique, sécuritaire, humanitaire, culturelle et spirituelle. Parmi les lauréats figurent également quatre présidents de la République. Il s’agit du président du Mali Ibrahim Boubacar Keita qui a reçu le prix Mandela de la Démocratie, du président du Niger Isoufou Mahamadou (Prix Mandela de la Sécurité), du président du Sénégal Macky Sall (Prix Mandela de l’Emergence) et du président du Bénin Patrice Talon (Prix Mandela de la Gouvernance). Pour sa part, le Secrétaire général de la Francophonie Mme Michaëlle Jean va recevoir à Paris le Prix Mandela Ubuntu.

Davis R