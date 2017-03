Projet « Fagnina » : Pour plus de collaboration entre les médias et la société civile

Les médias ainsi que les organisations de la société civile (OSC) sont interdépendants dans le cadre du développement mais surtout en participant à l’éducation et à la sensibilisation des citoyens. C’est dans cette optique que les deux parties souhaitent continuer leur collaboration en s’engageant communément dans la mise en œuvre du projet « Fagnina ou mise en collaboration des médias et des organisations de la société civile ». C’est ce qui a été décidé, hier, au « Le Pavé » Antaninarenina.

Main dans la main. Les deux parties sont conscientes qu’elles doivent marcher main dans la main. Pourtant, d’après les explications reçues, cette collaboration était difficile faute de communication. D’ailleurs, toujours d’après les explications reçues, « une grande étape a été faite dans l’échange d’informations et de l’éducation de masse par les collaborations effectuées entre les radios et les OSC » dans ce projet. Par voie de conséquence, leurs pères souhaitent, après avoir constaté que « Fagnina » doit connaitre une extension, que « la coalition des radios puisse raffermir les collaborations et continuer les formations et renforcement de capacités ainsi que les coachings, appuyer à la production et la diffusion des produits radiophoniques dans le cadre des collaborations entre les OSC et les radios et donner toujours un peu plus d’espace pour les débats, les échanges entre les différents acteurs à tous les niveaux ».

Recueillis par Aina Bovel