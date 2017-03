Association « Ny Aina » : Va pour la 6e édition du pot de Nouvel An

L’association « Ny Aina » va honorer, comme tous les ans, les natifs de Fandriana. En effet, ce vendredi à 21 heures aura lieu au CEMES Soanierana la 6e édition du pot de Nouvel An organisée par ladite association. Pour cela, tous les natifs, les « ray aman-dreny », les hauts responsables étatiques, bref, tous ceux qui ressentent un sentiment profond pour Fandriana sont conviés à cet évènement. D’ailleurs, une bonne dose d’humour sera au rendez-vous avec la prestation de Francis Turbo, mais aussi avec celle de « Génération Mars » qui animera le public. Pour cette année, l’association « Ny Aina » a choisi « Harena Group » comme partenaire officiel. Tout est fin prêt donc pour cette soirée et les organisateurs n’attendent plus que le public. Notons que 15 communes structurent le District de Fandriana.

Recueillis par Aina Bovel