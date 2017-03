Commune Urbaine d’Antananarivo : Victime de propos dégradants !

Que se passe-t-il au sein de la Commune Urbaine d’Antananarivo (CUA)? Car à entendre les propos de Fanomeza Razanadimby, un ancien chargé de mission de la CUA, tout va de travers.

Micmac. L’inspecteur Fanomeza Razanadimby n’a pas mâché ses mots lorsqu’il a été interviewé sur la gestion de la CUA par un journaliste d’une station radio privée. Si l’on essaie d’interpréter ses allégations, tout porte à croire qu’au niveau de la capitale, le népotisme gagne du terrain. Selon lui, « il y a un groupe dénommé « groupe solide » au sein de la CUA que madame le Maire devrait démanteler ». Pour emprunter l’expression d’Adam Smith, une « main invisible » raflerait tout l’argent qui contient dans les caisses de la CUA, toujours d’après ses allégations. Pour Fanomeza Razanadimby, « les personnes qui font partie de ce groupe solide font tellement de micmacs que la gestion des affaires communales ne fonctionne plus en bonne et due forme ». Pour en revenir à ce problème de manque, les percepteurs de la CUA seraient également, d’après lui, corrompus. « Ces mêmes personnalités déploient, auprès des percepteurs, des sbires lesquels se lancent dans le dépouillement des caisses, soutient-il.

Purge. Toujours dans cette même optique, paraît-il que les employés sont loin d’être mis sur un même pied d’égalité. « Le traitement entre conseillers techniques est étroitement inégalitaire, il en est de même pour les chargés de missions », enseigne-t-il. De surcroît, en poursuivant, « ce sont ceux qui travaillent à bon escient qui sont beaucoup plus victimes de mauvais traitement que ceux qui sont moins productifs ». Par voie de conséquence, loin de nous l’idée de piquer le fameux « purge » à l’instar du président Turc Erdogan mais selon Fanomeza Razanadimby, c’est ce qu’il faut au sein de la CUA. « Il faut purger la commune et laisser travailler les techniciens », annonce-t-il avant de continuer que « la collaboration des gens qui sont sur la même longueur d’onde, qui partagent les mêmes objectifs et les mêmes principes serait la bienvenue ».

Rechigné ? Joint au téléphone sur la véracité ou la fausseté des affirmations de cet inspecteur, un haut responsable auprès de la commune nous a confiés que « rien de tout cela n’est vrai ». Il avertit même de ne pas « véhiculer ce genre d’affirmations qui seraient gratuites ». La CUA serait-elle victime de propos dégradants de la part d’un spleenétique qui a la nostalgie de son « seza » ou ce dernier a « dit vrai » mais la commune urbaine refuse de polémiquer? Affaire à suivre.

Aina Bovel