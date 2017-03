Bibliothèque d’Antanimbarinandriana : Lalao Ravalomanana boycottera l’inauguration !

L’inauguration de la bibliothèque d’Antanimbarinandriana est prévue pour ce 8 mars, journée mondiale de la Femme. Mais justement, la première de la Capitale, la première magistrate de la ville d’Antananarivo, en la personne de Lalao Ravalomanana va briller par son absence.

Illégalité. Effectivement, d’après nos sources, Lalao Ravalomanana ne sera pas présente auprès des autres femmes au pouvoir pour célébrer la journée mondiale de la Femme, le 8 mars. Et pourtant, la bibliothèque sise à Antanimbarinandriana, un projet présidentiel en général et de la Première Dame en particulier, sera inaugurée à cette date. Alors, pourquoi Lalao Ravalomanana ne viendra-t-elle pas ? « La commune urbaine d’Antananarivo a d’ores et déjà organisé un évènement pour cette date et madame le Maire ne pourrait pas honorer celui organisé par l’Etat central », a indiqué notre source auprès de la CUA. Par ailleurs, la même source de nous informer que « l’élue de la Capitale ne souhaite pas inaugurer une infrastructure qui ne suit pas les normes, qui est construit à la va-vite et qui pourrait mettre en péril la vie de plusieurs élèves ». Apparemment, la CUA a campé sur ses positions et n’a pas changé d’avis concernant cette affaire de « bibliothèque d’Antanimbarinandriana ».

Aina Bovel