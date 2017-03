FIZATO : Lutte pour la présidence de l’association

L’association des natifs de Toamasina (Fizato) exige l’abandon par le comité ad hoc du maintien de Toto Alphonse comme étant le président de l’association ainsi que l’organisation de la présentation de vœux prévue pour ce 31 mars.

Brouille. D’après les explications des natifs, « le comité ad hoc cherche à maintenir Toto Alphonse à la tête du Fizato alors que l’association défend bec et ongles l’alternance démocratique au niveau de la présidence de l’association ». Par voie de conséquence, le Fizato a mis en place hier, au restaurant Telozoro Andrefan’Ambohijanahary, un comité provisoire qui va se charger de l’élection du nouveau président. A noter que plusieurs districts y sont représentés. Les natifs réfutent également l’idée de « mandater les membres de l’ancien bureau à organiser la présentation de vœux prévue pour ce 31 mars ». Pour l’association, Toto Alphonse a d’ores et déjà démissionné de son poste de président le 11 février dernier lors de l’Assemblée Générale et que par ailleurs, il a été décidé que la présentation de vœux aura lieu après l’élection du nouveau président. Autrement dit, « il faut respecter la parole donnée » pour reprendre leurs termes. Par voie de conséquence, le Fizato exige à ce que le comité ad hoc cesse de camper sur ses positions et que soient entamés des pourparlers. A noter que la prochaine assemblée générale de l’association est prévue ce 11 mars à Andrefan’Ambohijanahary.

Recueillis par Aina Bovel