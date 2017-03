ADN : Edgard présente son livre

Fruit d’un travail de plus d’un an, un livre sur la refondation (Fanorenana Ifotony) et le fédéralisme (Federalisma sahaza) a été présenté hier au Dôme à Ankorondrano. Le livre a été l’œuvre du coordonnateur national du parti ADN (Antoko sy Dinan’ny Nosy), Edgard Razafindravahy. D’après ce dernier, il a écrit le livre à partir des réalités qu’il a rencontrées lors de ses tournées à travers l’île. « Le choix de l’Etat unitaire n’a pas été un succès à Madagascar. Il est donc temps d’opter pour un fédéralisme adapté aux réalités malgaches. », a souligné hier Edgard Razafindravahy.

Présidentielle de 2018. L’ADN se pose en force de proposition en publiant ce livre sur la refondation et le fédéralisme. Par contre, Edgard Razafindravahy n’a pas encore déclaré s’il sera ou non candidat à l’élection présidentielle de 2018. Quoi qu’il en soit, l’ADN continue d’installer sa base à travers l’île

R.Eugène