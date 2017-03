M2PATE : Un directeur condamné pour faux et usage de faux

Le litige oppose le Dr Ramilison Jean Pierre (et son épouse) à un directeur au sein du ministère auprès de la Présidence en charge des projets présidentiels, de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement. Les deux parties se disputent la propriété dite « Fanomezantsoa CDXXII » TF n° 53.504-A sise à Antetezana Afovoany (67ha), devenue actuellement Logement n°542 Cité des 67ha. Dr Jean Pierre Ramilison soutient qu’il a acquis en juin 2000 la propriété auprès de la SEIMAD. Depuis son acquisition, le prioritaire a loué l’immeuble à un locataire qui l’a sous-loué à une dame qui l’a occupé par la suite avec ce directeur de ministère. Suite à un conflit de règlement des loyers, le propriétaire a obtenu du tribunal l’expulsion manu militari des sous-locataires. Le directeur a fait appel contre cette décision d’expulsion aux motifs qu’il est actuellement co-propriétaire de l’immeuble suivant acte de vente qu’il aurait passé avec une dame qui n’existe même pas. Face à cette nouvelle donne, Dr Ramilison Jean Pierre et son épouse ont été obligés de porter plainte contre le directeur pour faux et usage de faux le 23 août 2012. Et ils ont obtenu gain de cause, car le tribunal correctionnel d’Antananarivo a condamné l’inculpé à deux ans d’emprisonnement ferme avec mandat d’arrêt. Le directeur a interjeté appel et le verdict est attendu le 17 mars prochain.

Bongatsara. Dr Jean Pierre Ramilison et son épouse interpellent le ministre auprès de la Présidence en charge des projets présidentiels, de l’Aménagement du territoire et de l’Equipement sur la situation de ce directeur qui écope actuellement d’une lourde peine judiciaire, alors qu’il continue d’occuper un poste de responsabilité au sein de ce département ministériel. D’après nos informations, ce médecin en retraite n’est pas la seule victime des actes d’escroquerie de ce directeur. A Bongatsara (Atsimondrano), il a pu inscrire en son nom une propriété d’une superficie de plus de 3 000 ha. Il a pu vendre une partie du terrain à un conseiller du président de la République. Actuellement, la propriétaire n’ose plus mettre ses pieds sur sa propriété, car chaque fois qu’elle le fait, le directeur fait appel aux éléments des forces de l’ordre pour l’arrêter. La propriétaire a déjà attaqué le directeur devant la justice pour faux et usage de faux, mais la Cour criminelle ordinaire d’Antananarivo a acquitté ce dernier et son épouse. Affaire à suivre.

Recueillis par R. Eugène