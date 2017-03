Dégâts causés par le Cyclone Enawo : « L’Etat d’urgence pourrait être décrété », dixit le PM Olivier Mahafaly

Hier, le locataire de Mahazoarivo a exhorté tout un chacun à rester à l’affût des informations et à respecter les consignes données par les techniciens de la Météo.

Le Premier ministre Olivier Mahafaly Solonandrasana a convoqué la presse hier. Une occasion pour le Chef du gouvernement de rassurer la population face aux dégâts causés par le passage de la tempête tropicale modérée Enawo qui a frappé presque toutes les régions de la Grande Ile. « L’Etat va prendre ses responsabilités pour venir en aide aux sinistrés », a rassuré le locataire de Mahazoarivo. Selon ses dires, « dès que les conditions météorologiques le permettent, l’équipe du Bureau Nationale de la Gestion des Risques et Catastrophes (BNGRC) vont survoler les districts qui se trouvent isolés après le passage du cyclone afin d’évaluer les dégâts et d’organiser les secours. Des représentants des autorités centrales vont aussi se rendre dans les zones enclavées ». Face à l’importance des dégâts constatés sur toute l’étendue du territoire, pour ne citer que le cas des districts d’Antalaha, de Maroantsetra et de tous les districts de la Province d’Antananarivo, le Chef du gouvernement a laissé entendre que l’état d’urgence pourrait être déclaré après le passage d’Enawo. « Si nous pouvons supporter seuls les frais de réparation des dégâts par nos propres moyens, nous ferons tous no possible. Toutefois, si les dégâts, surtout matériels, sont énormes, l’Etat n’hésitera pas à décréter l’Etat d’urgence », a-t-il avancé. Une manière de faire savoir que le régime envisage de lancer un appel à l’aide à la Communauté internationale. D’ailleurs, Olivier Mahafaly Solonandrasana a déjà laissé entendre que bon nombre de nos partenaires techniques et financiers se sont déjà engagés à apporter leur soutien au peuple malgache. Une réunion avec ces derniers aurait déjà eu lieu lundi dernier au Palais de Mahazoarivo. « Ces aides pourraient être de l’argent, des matériaux de construction ou des matériels sanitaires et des médicaments », a soutenu le Premier ministre.

Appel au calme. Hier, le Chef du gouvernement a lancé un appel au calme à l’endroit de la population, surtout aux habitants des districts annoncés comme « zones rouges ». D’ailleurs, il a exhorté tout un chacun à rester à l’affut des informations et à respecter les consignes données par les techniciens de la Météo. Le locataire de Mahazoarivo s’est adressé particulièrement aux responsables des entreprises privées, afin qu’ils suspendent leurs activités et ne pas contraindre leurs employés à risquer leur vie pour aller au travail. Un appel qui ne semblait pas avoir été respecté, du moins durant la journée d’hier. En tout cas, vu les dégâts constatés au niveau de nombreux districts de la partie Nord, l’Est et le Centre de la Grande Ile, suite au passage de la tempête tropicale modérée Enawo, le régime Rajaonarimampianina aura fort à faire pour la reconstruction. D’autant plus qu’à deux ans de l’élection présidentielle de 2018, le « Hery Vaovao ho an’i Madagasikara » qui prévoit de briguer un second mandat, doit prouver sa compétence et son savoir-faire en matière de gestion des risques et catastrophes.

Davis R