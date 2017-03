Enawo dans la Capitale : Lalao Ravalomanana appelle à la vigilance

La commune urbaine d’Antananarivo mobilise son personnel et ses moyens pour venir au chevet des sinistrés.

Dans ses messages à ses compatriotes à l’occasion de la journée mondiale de la Femme, la maire d’Antananarivo n’a pas ignoré les dégâts laissés par le cyclone Enawo qui a fortement frappé Madagascar, en particulier la Capitale. Lalao Ravalomanana, après avoir témoigné sa solidarité aux victimes et aux sinistrés, appelle tout un chacun à la vigilance. « Conformez-vous bien aux instructions données par les autorités compétentes », lance-t-elle dans ses messages. Les agents de la commune urbaine d’Antananarivo étaient descendus sur le terrain hier pendant que le cyclone Enawo malmenait la population d’Antananarivo, notamment ceux qui vivent dans les bas-quartiers. Des mesures d’urgence ont été immédiatement prises pour évacuer la population en danger, pour ne parler que de celle de « La Réunion kely ». Les occupants de cet endroit à risque ont été transférés au Complexe Scolaire à Ampefiloha. La commune urbaine d’Antananarivo multiplie ses collaborations avec les autres autorités et services concernés dont l’APIPA. Les sapeurs-pompiers de la CUA ont également patrouillé dans les différents quartiers de la Capitale. Le recensement des sinistrés se poursuit.

Message aux femmes. Malgré le lourd bilan enregistré après le passage du cyclone Enawo, la première femme maire de la Capitale n’a pas oublié les femmes malgaches à l’occasion de la journée mondiale de la Femme dont la célébration a été annulée hier sur tout le territoire de la République de Madagascar. Lalao Ravalomanana place les femmes au centre du développement familial et du pays. « Nous devons assumer nos devoirs envers nos familles et notre pays avec foi, espérance et amour. La plupart de nos droits sont encore bafoués. Nous devons nous armer de courage face aux tâches qui nous attendent », souligne-t-elle. La première magistrate de la ville d’Antananarivo de poursuivre que les dirigeants dont elle fait partie doivent être des modèles. « Acceptons d’être dirigés par les paroles de Dieu », souhaite-t-elle. En tout cas, le gouvernement a annulé la célébration de la journée mondiale de la Femme. Une décision jugée normale vu les dangers dus au passage du cyclone Enawo. L’état d’urgence n’a pas été décrété, certes, mais, l’Etat doit venir au chevet des sinistrés dont certains restent sans abri depuis hier dans la Capitale. Les dégâts sont énormes en province. L’aide des partenaires techniques et financiers de Madagascar est plus que jamais nécessaire.

Recueillis par R. Eugène