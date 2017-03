Enawo : Des mesures particulières pour les ressortissants américains

« Localisez un abri, préparez un accès limité à l’eau et à l’électricité ». Ce sont entre autres les consignes proposées par l’Ambassade des Etats-Unis à Madagascar pour ses ressortissants résidant dans la Grande Ile. En effet, dans le cadre du passage de la tempête tropicale modérée Enawo, les autorités américaines ont pris des mesures particulières. A noter que l’Ambassade des Etats-Unis à Madagascar a décidé de fermer ses portes durant le passage du cyclone, c’est-à-dire, hier 8 mars et aujourd’hui 9 mars. Depuis mardi, l’« US Embassy » invite les ressortissants américains présents à Madagascar « à rester vigilants et à se préparer jusqu’à trois jours avec un accès limité à l’eau et à l’électricité ». Des sites web sont également proposés pour ceux qui souhaitent avoir des informations complémentaires à propos de la tempête tropicale Enawo et sur la préparation aux catastrophes naturelles.

Davis R