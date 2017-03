Journée de la Femme : Actions sociales pour le MAPAR

Le parti « Miaraka Amin’i Prezida Andry Rajoelina » (MAPAR) a profité de la célébration de la Journée internationale de la Femme pour faire un clin d’œil à l’endroit des femmes issues des familles nécessiteuses d’Antananarivo. Durant la journée d’hier, de nombreuses descentes au niveau de plusieurs arrondissements de la Capitale ont été effectuées. La députée élue à Tana II, Lanto Rakotomanga a offert des vivres et des matériels de lessive au profit des femmes lavandières et des femmes âgées au niveau de trois Fokontany du Deuxième arrondissement. 250 femmes bénéficiaires ont été recensées à cette occasion. De son côté, le député de Tana V Naivo Raholdina a accompagné son épouse, Hanitra Raholdina lors d’une descente à Ambatomainty, à Soavimasoandro et dans le Fokontany de Morarano au niveau du deuxième arrondissement. Pour cette occasion, la présidente du « Sampana Fanantenana » du FAFI V a aussi offert des vivres et des matériels de lessive à de nombreuses familles défavorisées de ces trois quartiers. Le couple Raholdina s’est également rendu au chevet des patients de la Clinique Fidy à Ambatomainty. Pour leur part, les responsables du parti « Tanora malaGasy Vonona » (TGV), dirigés notamment par Vola Andriamananoro, épouse de l’ancien ministre des Postes et des Télécommunications, Augustin Andriamananoro ont effectué une action sociale à Ampitatafika, district d’Antsimondrano. Si le HVM et le TIM ont prévu des podiums et de nombreuses autres festivités au cœur de la Ville des Mille, le MAPAR, pour sa part, a profité de la Journée du 8 mars pour lancer une campagne de séduction à l’endroit de la population tananarivienne.

Davis R