CUA : Lalao Ravalomanana au chevet des 5 192 sinistrés de la Capitale

Les sinistrés de la Capitale ont reçu hier des dons offerts par la commune urbaine d’Antananarivo.

La trêve politique est respectée depuis le passage du cyclone Enawo qui a sérieusement frappé la Grande Ile. D’ailleurs, les actualités sont dominées par l’ampleur des dégâts humains et matériels causés par ce cataclysme naturel. Dans la Capitale, on recense jusqu’à présent 5 .192 sinistrés, hébergés dans différents sites dont Ampefiloha (ANS), 67ha (CEG), Antanimena (EPP), Ankorondrano (Gymnase) et Anosibe (CEG). Ne se contentant pas des messages de réconfort qu’elle a adressés aux sinistrés de la Capitale, la maire Lalao Ravalomanana a visité hier les différents sites d’hébergement cités ci-dessus. La première magistrate de la ville d’Antananarivo n’était pas venue les mains vides. Elle a distribué cinq tonnes de riz, 100 couvertures pour les personnes âgées, des nattes, des céréales, des ustensiles de cuisine, de l’huile alimentaire et des pains beurrés pour les enfants. « La commune urbaine d’Antananarivo va envoyer des médecins pour vous aider gratuitement à vous occuper de votre état de santé. », a promis Lalao Ravalomanana.

Consignes et conseils. Répondant aux questions des journalistes, la maire de la commune urbaine d’Antananarivo d’expliquer : « Notre descente nous permet notamment de nous informer sur les besoins réels des sinistrés. Certains besoins sont déjà identifiés. Nous reviendrons demain et après-demain suivant l’évolution de la situation. » Effectivement, Lalao Ravalomanana a constaté de visu les réalités dans lesquelles sont hébergés les sinistrés. A l’ANS à Ampefiloha, la propreté des structures d’accueil laisse à désirer, contrairement aux autres sites. « La propreté est très importante. Il faut avant tout s’en soucier. », a souligné la mère de famille Lalao Ravalomanana. Avant de s’adresser aux personnes chargées de gérer les dons destinés aux sinistrés : « Ne soyez pas égoïstes. Gérez convenablement ces dons. Ils doivent être attribués à ceux qui en ont vraiment besoin. Evitez le clientélisme et l’égoïsme. » A propos justement de la gestion des dons destinés aux sinistrés, des doléances ont été exprimées hier, notamment à l’ANS à Ampefiloha, quant aux détournements perpétrés par certains responsables.

Collaboration étroite. Il n’y a pas que les sinistrés après le passage du cyclone Enawo dans la Capitale. Certaines routes sont endommagées. Des canaux d’évacuation sont bouchés. Des déchets envahissent certains endroits. Et les eaux inondent certains quartiers sensibles de la Capitale. « Nous ne pouvons procéder à la réhabilitation des routes endommagées que pendant la saison sèche. », a fait remarquer Lalao Ravalomanana. Quant au désengorgement des canaux bouchés et aux montées des eaux, la première magistrate de la ville d’Antananarivo a réitéré que la commune urbaine travaille étroitement avec la SAMVA et l’APIPA. A rappeler que la SAMVA, un organe rattaché au ministère de l’Eau et de l’assainissement, a pour principale mission l’assainissement de la Capitale. En ce qui concerne l’APIPA (Autorité pour la Protection contre les Inondations de la Plaine d’Antananarivo), elle est chargée de la police, de l’exploitation et de la maintenance des ouvrages et équipements destinés à la protection contre les inondations. En tout cas, la maire Lalao Ravalomanana a pour la énième fois lancé un appel au civisme de la population tananarivienne pour éviter le grand désordre dans la ville.

R. Eugène