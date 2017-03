Union Africaine : Message de soutien au peuple malgache

L’Union africaine, par l’intermédiaire de son Bureau de liaison implanté à Madagascar, adresse un message de soutien et de solidarité au peuple malgache. Dans un communiqué publié hier, l’Union africaine se dit « attristée par la perte en vies humaines et les dommages causés aux habitations et infrastructures par le Cyclone Enawo, à la suite des inondations torrentielles survenues le 8 mars 2017 ». L’Union africaine a aussi présenté ses condoléances au peuple malgache, au gouvernement et aux familles de ceux qui ont perdu la vie, ou ont été blessés, ou affectés par cette catastrophe. Le Bureau de liaison de l’Union Africaine n’a également pas manqué de « féliciter la réaction rapide des autorités malgaches et de tous les organes chargés de la gestion des catastrophes tant au niveau national que dans les provinces ».

Davis R