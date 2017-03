Limogeage du ministre Anandra : Les « Zanak’i Sakalava » montent au créneau

Une partie des natifs de la Sofia montent au créneau par rapport au limogeage de l’ancien ministre de la Sécurité publique, Anandra Norbert. En effet, les « Zanak’i Sofia » sont divisés par rapport à l’affaire Antsakabary. Le ton est monté d’un cran au cours de l’Assemblée générale de l’association du Grand Sakalava qui s’est tenue à Andrefan’Ambohijanahary dimanche dernier. Durant la rencontre, certains natifs de la Sofia n’ont pas hésité à pointer du doigt le Premier ministre Olivier Mahafaly Solonandrasana par rapport à cette affaire. Le locataire de Mahazoarivo est accusé de n’avoir rien fait pour défendre Anandra Norbert. Des « Sojabe » issus de la Région Sofia estiment en effet que le Chef du gouvernement a aussi sa part de responsabilité dans cette affaire Antsakabary. Ils prévoient donc de faire une « action » pour interpeller l’Exécutif. L’organisation d’une manifestation a même été évoquée durant l’Assemblée générale. Faut-il rappeler que l’ex-patron de la Police nationale a été limogé suite à la déclaration qu’il a faite à la presse quelques jours seulement après le début de cette affaire. Se fiant à un rapport envoyé par SMS par les responsables de la Police nationale à Befandriana Nord, Anandra Norbert a déclaré que l’incendie de 487 maisons à Antsakabary a été l’œuvre d’un aliéné mental. Une déclaration que bon nombre d’observateurs ont considéré comme «absurde, irréfléchie et insensée ,» et qui lui a valu son « seza ». Le 1er mars dernier, Anandra Norbert s’est fait réprimander par le Premier ministre Olivier Mahafaly Solonandrasana, devant quelques membres du gouvernement et des personnalités présentes au salon d’honneur de l’aéroport d’Ivato.

Enquête approfondie. En tout cas, si l’on se réfère aux résolutions prises durant l’Assemblée générale des natifs du Grand Sakalava qui s’est tenue dimanche dernier, l’on pourrait croire qu’Anandra Norbert souhaite entraîner Olivier Mahafaly Solonandrasana dans sa chute. Pour l’heure, la seule certitude, c’est que les « Zanak’i Sofia » sont divisés par rapport à cette affaire. Désormais, des « Sojabe » réclament une enquête approfondie pour déterminer les vrais responsables de l’incendie des 487 maisons d’Antsakabary. Au cours d’une conférence de presse, les proches des policiers de la Force d’Intervention de la Police de Mahajanga qui ont participé à cette « opération » à Befandriana Nord, ont accusé les auteurs du lynchage des deux policiers d’avoir mis le feu sur les maisons des villageois pour échapper à une arrestation. Un autre son de cloche que les enquêteurs doivent aussi prendre en compte pour que l’enquête ne soit pas bâclée. En tout cas, la lenteur de l’enquête concernant l’incendie de six villages d’Antsakabary risque de faire monter la tension. Un mois, ou enfin presque, après l’explosion de cette affaire, les coupables n’ont toujours pas été arrêtés. Les 40 policiers de la FIM de Mahajanga soupçonnés d’avoir participé à une expédition punitive à Antsakabary restent dans l’impunité, du moins pour le moment. Et ce, contrairement à l’enquête sur le meurtre des deux policiers où cinq personnes ont déjà été jetées en prison. Pour éviter les polémiques, les responsables devraient songer à accélérer l’enquête approfondie réclamée par l’association du Grand Sakalava.

Davis R