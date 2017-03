CUA : Réunion de travail avec l’AIMF à Paris

La maire de la Commune urbaine d’Antananarivo effectue actuellement des déplacements à l’étranger. Avant-hier, Lalao Ravalomanana et son conseiller spécial Jean-Pierre Rakotoarivony se sont réunis à Paris avec des responsables de l’AIMF (Association Internationale des Maires Francophones) dirigés par son secrétaire permanent Pierre Baillet. Le renforcement de la coopération entre l’AIMF et la CUA était au menu de la rencontre. Pierre Baillet a par ailleurs promis à la maire Lalao Ravalomanana l’appui de l’AIMF à la Commune urbaine d’Antananarivo après le passage du cyclone Enawo. Cet appui sera également apporté dans d’autres domaines où la Capitale de Madagascar en a besoin. A noter que les dégâts causés par le cyclone Enawo à Antananarivo continuent de préoccuper la CUA. Avant-hier, des actions ont été menées pour assécher des eaux stagnantes à Ilanivato et Ampefiloha Ambodirano.

R.Eugène