Hery Rajaonarimampianina : De retour au pays

Le président Hery Rajaonarimampianina est rentré au pays hier après avoir assisté au Sommet extraordinaire de la SADC qui s’est déroulé au Swaziland. Durant ce déplacement, le Chef de l’Etat a rencontré de nombreux dirigeants africains, en l’occurrence du Roi du Swaziland Mswati III et du ministre angolais de la Défense Joao Manuel Gonçalves. L’industrialisation, le changement climatique, la crise politique au Lesotho et en République démocratique du Congo et la mise en place de l’Université de la transformation de la SADC qui recevra 300 étudiants cette année dont une vingtaine de ressortissants malgaches. Ce sont entre autres, les principaux sujets évoqués durant ce Sommet extraordinaire. Une occasion également pour les pays membres de la SADC d’exprimer leur solidarité au peuple malgache touché par le cyclone Enawo. D’après les informations, le président Hery Rajaonarimampianina s’envolera ce jour vers l’île Maurice où il assistera du 20 au 22 mars, à la Réunion inaugurale de la Plateforme économique africaine. Un voyage en Chine figurerait également dans l’agenda du président de la République. Apparemment, le « Hery Vaovao ho an’i Madagasikara » a décidé de reprendre son « tour du monde » en cette période où le pays vient d’être frappé de plein fouet par le cyclone Enawo.

Davis R