Rencontre de partis africains : Monja Roindefo à Tunis

L’ancien Premier ministre Monja Roindefo s’est envolé le 17 mars dernier à destination de la Tunisie. En effet, le président national du parti Monima a reçu une invitation du parti « NIDAA Tunis » et « AL NAH DA » pour assister à la Rencontre constructive du Conseil économique et du Conseil des partis politiques africains. Cette rencontre s’est déroulée le week-end du 18-19 mars à Tunis. D’après les informations, l’objectif de cette réunion consiste à la recherche de solutions pour le développement de chaque pays, la lutte contre la pauvreté, l’amélioration du climat des affaires en Afrique et le renforcement de la Coopération Sud-Sud. L’on aura certainement plus de détails sur cet évènement au retour de l’ancien Premier ministre Monja Roindefo prévu ce mercredi.

Davis R