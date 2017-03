Commune Analaiva- Morondava : Un terrain d’entente entre le maire et les habitants

Une mésentente a régné durant un laps de temps assez long entre le maire et les habitants de la commune rurale d’Analaiva du district de Morondava. Cet élu est accusé par ses concitoyens d’être autoritaire. De ce fait, ils ont ainsi revendiqué la démission du maire. De son côté, ce dernier a rétorqué qu’il faudrait procéder à la réorganisation de ladite commune. « Il y a trop de laisser-aller », a-t-il dit. Avant d’ajouter la réouverture de l’unité sucrière SUCOMA, implantée dans cette commune rurale et qui va fournir notamment du travail pour les chômeurs. Face à cette situation déplorable, les notables et l’Association des jeunes dynamiques Menabe (AJDM) dirigée par Rakotomalala Jean Anjarasoa ainsi que la Préfecture de Morondava sont intervenus pour régler les différends qui opposent le maire et les habitants d’Analaiva. Finalement, le 19 mars dernier un terrain d’entente a été trouvé. Tout le monde a trouvé son compte. Le maire est ainsi resté à sa place.

Recueillis par Dominique R.