Mauvaise gestion des affaires nationales : Les confédérations syndicales haussent le ton !

Fini le temps où les syndicalistes ont gardé leur mutisme ! En effet, face aux problèmes politiques, économiques et sociaux avec lesquels les Malgaches sont contraints de vivre, la Conférence des Travailleurs de Madagascar (CTM) et la Solidarité Syndicale de Madagascar (SSM) ont haussé le ton et ont mis les choses au clair, hier, au Falda Antanimena.

Inflation. Ces deux confédérations regroupent la majorité des syndicats existant à Madagascar. Face à ces situations alarmantes, et ce, en se sentant beaucoup impliquées dans cette histoire, elles ont sorti un communiqué qui pointe du doigt les principaux abcès du pays. « Nous constatons que les affaires nationales sont pêle-mêle et en désordre total. L’inflation en est la principale conséquence, notamment la hausse des prix du riz et des produits de première nécessité. Par conséquent, les travailleurs se trouvent livrés à eux-mêmes », lit-on dans le communiqué. Mais ce n’est pas tout, la CTM et la SSM n’ont pas oublié de fustiger les délestages qui « impactent négativement sur les activités génératrices de revenus de la population » ; délestages qui devraient être résolus il y a trois ans…

Regroupement. Par ailleurs, les confédérations syndicales dénoncent également les cas de vindictes populaires qui, selon elles « sont le résultat d’une grande insécurité ». Sans oublier, les trafics hémorragiques des ressources naturelles de Madagascar et le fléau de la corruption qui empoisonne le peu de développement. D’autres sujets ont été soulevés par la CTM et la SSM, en l’occurrence, le chômage technique, l’affectation disciplinaire, le licenciement abusif, la non-application des décisions de justice réintégrant les syndicalistes renvoyés pour avoir revendiqué leurs droits, l’indifférence de l’Etat par rapport à l’exigence d’une grille indiciaire identique pour les fonctionnaires, ou encore l’absence d’une politique nationale de l’emploi. Par voie de conséquence, l’heure est à l’action. C’est pour cette raison que la CTM ainsi que la SSM se sont fusionnées pour donner naissance au « Randrambaon’ny Sendika Malagasy » et donnent rendez-vous le 1er mai, journée mondiale du travail, pour une mobilisation. Notons que les responsables appellent toujours à ce que les autres syndicats intègrent l’association et étoffent les membres.

Aina Bovel