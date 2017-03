Hery Rajaonarimampianina en Chine : L’ambassadeur Yang Xiaorong avec le Président

Au second jour de son voyage en République Populaire de Chine, le Président Hery Rajaonarimampianina à la tête de la délégation malgache, ont visité le village de Beiren, dans la province de Hainan dans la matinée d’hier. L’ambassadeur de Chine à Madagascar Yang Xiaorong est également de la partie pour encadrer la visite du Président malgache. Dans la même journée, le chef de l’Etat malgache va participer au forum asiatique de Basoa, grand rendez-vous annuel mondial des dirigeants politiques, du commerce et de la recherche. Le thème porte sur le « Futur de la mondialisation et du libre-échange ».

Recueillis par Dominique R.