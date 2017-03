Association « Namana » : Pour une grande révolution

A l’instar de différents groupements, l’association « Namana » présidée par Rakotobe Edgard Victorien, a également déposé des gerbes à la stèle commémorative de 1947, à Ambohijatovo. Par la suite, cette association a tenu un point de presse au restaurant « Le Pavé ». « Namana » estime ainsi qu’il s’avère nécessaire d’instaurer une grande révolution. Autrement dit, changement de mentalité. L’association s’est surtout adressée aux jeunes qui doivent assumer leur responsabilité. Elle déplore toutefois, que l’on se sert des jeunes pour accéder au pouvoir. Une fois, leur désir exaucé, ceux qui se sont servis d’eux, ne tiennent pas compte de leurs desiderata. Ce qui est pire, on impute aux jeunes d’être immatures et de n’avoir pas de vision. Bref, l’association pense qu’il faudrait y avoir plus de considération envers les jeunes.

Recueillis par Dominique R.