CUA : Des projets à réaliser avec la Région Ile-de-France

25 ans de coopération et encore de nombreux projets à réaliser ensemble. C’est ce qu’on a appris à l’issue de la rencontre qui a eu lieu entre la maire Lalao Ravalomanana et le directeur de la coopération internationale et du tourisme de la Région Ile-de-France Eric Fajole. Rencontre qui s’est tenue à l’hôtel de ville d’Analakely le 27 mars dernier. Certains projets à réaliser dans la Capitale entrent dans le cadre de la mise en œuvre des mesures environnementales prises lors de la COP21 de Paris.

AIMF. Avant cette rencontre, la maire Lalao Ravalomanana s’est entretenue à Paris avec les dirigeants de l’AIMF ou Association Internationale des Maires. Le développement de la ville des Mille a été au centre de l’entretien. A noter que la Région Ile-de-France collabore notamment avec la commune urbaine d’Antananarivo à travers l’IMV ou Institut des Métiers de la Ville. A l’issue de sa rencontre avec Eric Fajole, Lalao Ravalomanana a fait savoir que la coopération va être davantage renforcée.

Recueillis par R. Eugène