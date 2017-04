Qui sont nos hommes politiques ? Hajo Andrianainarivelo : Politicien dans l’âme, il est fan de football et de sport automobile

Ankadinandriana est le village ancestral de Hajo Andrianainarivelo. Il fait partie d’une fratrie de trois enfants. Toute la semaine, les trois enfants âgés respectivement de 14, 10 et 7 ans habitaient une maisonnette à Besarety et fréquentaient assidûment l’école puis revenaient le weekend chez leurs parents à Ankadinandriana où le père Beloha Andrianainarivelo était maire, le plus jeune maire sous la 1re République. Ce mode de vie a ainsi fait naître chez eux, un sens aigu de la responsabilité et de la responsabilisation. Le décès inattendu de leur père va complètement transformer la vie de cette fratrie. En 1980, la mère, Paulette Razafindraketaka, connue sous le nom affectueux de Nenifara par la population d’Ankadinandriana où elle est épicière, pousse ses enfants dans leurs études secondaires, puis universitaires. Nenifara infatigable, inépuisable, opiniâtre, serviable, droite et intègre, est sur tous les fronts. Hajo, alors adolescent, acquiert aussi toutes ces qualités et fait du travail, sa principale valeur. Inscrit au lycée français de Tananarive, il décroche son baccalauréat avec brio et va poursuivre ses études à Montpellier. Après un DEUG B en Biochimie-chimie, Hajo intègre l’Ecole Polytechnique de Montpellier et en sort Ingénieur en Sciences et Techniques des Industries alimentaires. Il fréquente aussi la faculté de médecine de Montpellier et obtient un Diplôme Universitaire (DU) de 3e cycle en Environnement et Santé.

Fougue de jeunesse. En 1994, Hajo Andrianainarivelo est de retour à Madagascar, plus déterminé que jamais. Avec la fougue de la jeunesse, alors âgé de 28 ans, il veut améliorer le secteur de l’agro-alimentaire dans le pays. Il intègre la société « TIKO » en tant que Directeur de production mais démissionnera une année plus tard. Il sera ensuite directeur d’exploitation au sein de la société « Les Pêcheries du Melaky et du Menabe » qui s’implique dans la construction d’usines aux normes CE de traitement de crevettes à Maintirano et Morondava. Moulé par l’éducation de son père qui a prôné l’amour de la Patrie et convaincu qu’aucun développement de Madagascar n’était possible sans partir des communautés de base, Hajo Andrianainarivelo fait son entrée en politique. Il se présente aux élections municipales à Ankadinandriana, est élu maire le 5 novembre 1995 et devient ainsi le plus jeune maire de cette époque. En 1999, il préside l’association Hetsik’Avaradrano, qui fédère les natifs des zones rurales du District d’Avaradrano. Fidèle à ses convictions, Hajo Andrianainarivelo élabore avec la Fondation Friedrich-Ebert-Stiftung le premier Plan Communal de Développement à Ankadinandriana, un document qui servira par la suite de modèles à plusieurs communes du pays. Son 3e mandat en tant que maire a été interrompu par son engagement dans la lutte populaire de 2009.

Décentralisation… Suite au mouvement de contestation et à la mise en place de la Transition, Hajo Andrianainarivelo est nommé ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Il profite de cette opportunité pour mettre en place plusieurs organes tels que l’Institut National de la Décentralisation et du Développement Local (INDDL), la Direction de la Coopération décentralisée, rend opérationnels le Fonds de Développement Local (FDL), l’Ordre des architectes, l’Ordre des géomètres experts et finalise le Schéma National de l’Aménagement du Territoire (SNAT). Parallèlement, Hajo Andrianainarivelo préside le conseil d’administration du FID (Fonds d’Intervention pour le Développement) jusqu’en 2015. Il occupe les mêmes fonctions jusqu’au 21 novembre 2011, date de sa nomination au poste de vice-Premier ministre chargé du Développement et de l’Aménagement du territoire. Il démissionne le 27 mai 2013 en vue de l’élection présidentielle. Hajo Andrianainarivelo crée le parti politique « Malagasy Miara Miainga » (MMM) et obtient 15 sièges sur 151 à l’Assemblée nationale lors des législatives du 20 décembre 2013. Il déclare officiellement l’opposition de son parti au régime Hery Rajaonarimampianina, à l’issue du premier congrès du MMM qui s’est tenu le 29 octobre 2016.

50 printemps. Parallèlement à cette vie politique et professionnelle active, il y a aussi l’homme. Il se marie, à la femme de sa vie, Haritantely Rabetafika en 1997. Ils ont actuellement trois enfants. Mari attentionné, père de famille sévère mais bienveillant, Hajo Andrianainarivelo porte haut certaines valeurs familiales telles que la droiture, le franc-parler, la témérité et par-dessus tout, l’attachement à la terre et au village ancestral, ainsi que l’engagement pour le développement du pays. Quand la petite famille se trouve réunie, il apprécie les joies de ce cocon familial qu’avec Tantely il a tissé. Il aime aussi le hena ritra goûteux, mijoté plusieurs heures d’affilée. Son engouement pour le football et le sport automobile reflète la fougue de la jeunesse qui continue à l’animer. Dans un mois exactement, Hajo fêtera ses 50 printemps. Mais plus que jamais, il continuera à vivre intensément sa passion : la politique de Décentralisation.

Recueillis par Davis R