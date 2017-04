4×4 des députés : Suspendues à l’obtention des financements de la CBI

Des élus à l’Assemblée nationale s’insurgent contre les faramineuses dépenses de fonctionnement de certains membres du gouvernement.

Y aura-t-il une session extraordinaire de l’Assemblée nationale avant la première session ordinaire du mois de mai ? Des députés qui ont opté pour le silence ces derniers temps sur la revendication de leurs 4×4 commencent à hausser le ton face au train de vie de certains membres du gouvernement. Un député indépendant va jusqu’à dénoncer le ministre des Finances et du Budget Gervais Rakotoarimanana qui s’opposait fermement à l’octroi des voitures tout terrain aux députés, alors qu’il a actuellement à sa disposition quatre voitures dont une Toyota V8, une Audi Q5, une Audi Berline et tout récemment une Mitsubishi 4×4. D’après certains députés, le Grand Argentier leur aurait promis après la Conférence des Bailleurs et des Investissements organisée à Paris en décembre 2016 de donner suite à leurs revendications. Jusqu’à présent, rien n’a été fait. Le ministre Gervais Rakotoarimanana aurait affirmé que 2 milliards de dollars sur les 10 milliards de dollars promis à Paris pouvaient être déjà utilisés.

Cause commune. Pour les 151 députés à l’Assemblée nationale, la revendication des 4×4 constitue une cause commune. Seulement, les élus pro-régime ont essayé de calmer le jeu faute des moyens financiers, motif évoqué par l’Exécutif, en particulier par le ministre des Finances et du Budget, pour justifier son incapacité à répondre aux attentes des députés. La première session ordinaire de l’Assemblée nationale de cette année 2017 s’annonce donc mouvementée. Cette session débutera le premier mardi du mois de mai. La revendication relative aux 4×4 ne serait pas le point chaud que les députés pourraient évoquer durant la session. Le remaniement ou le changement de l’actuel gouvernement serait également remis sur le tapis. Certaines sources indiquent que ce remaniement ou ce changement pourrait intervenir avant le mois de mai. Nombreux sont d’ailleurs les membres du gouvernement qui méritent d’être « remerciés » faute de résultats probants dans la gestion de leurs ministères. En tout cas, force est de constater que les dirigeants pataugent dans leurs actions pour la relance de l’économie. Cette dernière a du mal à décoller après une transition de cinq ans. Les bailleurs de fonds traditionnels ne seraient pas chauds pour débloquer leurs financements à cause du nouveau choix des dirigeants qui se tournent actuellement vers l’Asie (Chine) pour trouver de l’argent.

R.Eugène