Trafic de bois de rose : Les Etats-Unis satisfaits de la décision du tribunal de Singapour

L’ambassade des Etats-Unis acueille avec satisfaction la décision du tribunal de Singapour accusant de trafic un importateur de bois de rose de Madagascar. Selon le communiqué remis à la presse, « nous tenons à remercier le gouvernement malagasy pour le rôle qu’il a joué et qui a permis d’obtenir une issue positive de cette affaire, et nous espérons qu’une enquête approfondie et une poursuite soient menées consécutivement contre les exportateurs de bois de rose, complices de ce trafic répréhensible des précieuses ressources naturelles de Madagascar ».

Recueillis par Domnique R.