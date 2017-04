Conseil de gouvernement : Fonctionnement du comité local de développement

Il a été décidé lors du conseil de gouvernement d’hier, l’adoption du projet de décret fixant le régime de gestion, d’utilisation et de contrôle du fonds d’appui au développement et portant organisation et fonctionnement du « Comité Local de Développement » (CLD). Notons que disposant d’un budget de200 millions d’ariary, l’entité détermine l’usage de ce budget pour financer les projets facteurs de développement, selon l’aspiration des habitants de chaque district. Le CLD est présidé par le ou l’un des deux députés du district. Il est souligné que l’usage du fonds du CLD n’est soumis à aucune restriction particulière, sauf l’orthodoxie inhérente à la gestion des deniers et des marchés publics. La somme de 200 millions d’ariary étant comptée dans le budget étatique, c’est le chef de district qui en est l’ordonnateur principal.

Recueillis par Dominique R.