Maître Avoko : Non aux manœuvres de déstabilisation

« Le Kung-fu Wisa est contre toute tentative de déstabilisation visant à fragiliser le régime Rajaonarimampianina ». C’est ce qu’a déclaré Maître Avoko Rakotoarijaona. De retour à Antananarivo après avoir visité plusieurs districts dans le cadre de sa première tournée régionale, le numéro Un du Kung-fu réaffirme son soutien inconditionnel au régime actuel. Se disant prêt à défendre les efforts entrepris par le « Hery Vaovao ho an’i Madagasikara » dans le cadre des actions au développement, il encourage tous les acteurs politiques et tous les citoyens à attendre l’élection de 2018 pour s’exprimer. Parmi les districts visités par l’équipe du Kung-fu figurent entre autres, les districts de Vavatenina, Fenerive-Est, Toamasina, Ambalavao, Fianarantsoa et Ambohimahasoa. « Durant les deux mois de descentes sur le terrain, nous avions pu constater de visu l’existence de nombreuses infrastructures réalisées, pour ne citer que les routes, les barrages, les écoles et les ponts », a-t-il soutenu. Maître Avoko Rakotoarijaona n’a pas manqué d’exprimer sa satisfaction par rapport aux réalisations du gouvernement. Durant ces déplacements, le staff du Kung-fu octroie des formations techniques pour les pratiquants au niveau des régions pour mieux préparer le prochain Championnat de Madagascar. Dans le cadre de son projet « Auto-Défense Locale », Maître Avoko continue également d’encourager les pratiquants du Kung-fu à soutenir les forces de l’ordre et les communautés villageoises dans la lutte contre l’insécurité. A noter que le président de la République a déjà signé la décoration de 21 maîtres Kung-fu qui ont participé activement au développement de cette discipline à Madagascar. « Une grande première depuis les 37 années d’existence du Kung-fu malagasy », selon Maître Avoko.

Davis R