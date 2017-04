Affaire Claudine Razaimamonjy : La Procureure de la République explique

L’affaire Claudine Razaimamonjy continue de défrayer la chronique. Hier, ce fut au tour de la Procureure de la République d’apporter des éléments d’éclaircissement sur l’évacuation sanitaire accordée à la Conseillère spéciale du président de la République. Faut-il rappeler que Razafimelisoa Odette Balsama a signé la demande d’évacuation sanitaire formulée par les avocats de Claudine Razaimamonjy ? Hier, elle a répondu au bureau du Syndicat des magistrats de Madagascar et au Procureur général près la Cour d’Appel, Randrianasolo Jacques, tout en justifiant son initiative. « Cette évacuation ne constitue en aucun cas une évasion. Assistée par un médecin et une pénitentiaire, Claudine Razaimamonjy est toujours sous le contrôle des autorités judiciaires », soutient-elle. La Procureure de la République se dit « convaincue que la prévenue retournera à Madagascar après son traitement médical à l’étranger ». Elle a également fait savoir que « c’est le Ministère de la Santé publique qui a organisé cette évacuation ». Une manière pour elle de décliner la responsabilité même si sa signature apparait sur les pièces que le personnel de l’hôpital HJRA a présentées à la presse lundi matin. Razafimelisoa Odette Balsama a annoncé qu’elle n’a fait aucune objection à la demande. « Cela ne signifie pas que nous avions donné notre accord à son évacuation. Nous n’avions pas non plus refusé la demande. Ces pièces signifient juste que nous avions été avisés », a expliqué la Procureure de la République. Et de communiquer qu’elle a signé l’autorisation dimanche matin, non pas dans son bureau mais à son domicile. D’après les informations, Claudine Razaimamonjy est admise à la Clinique Fortis Darné de Curepipe à l’île Maurice depuis lundi matin vers 10h30. Quant à ses avocates qui sont restées au pays, elles affirment qu’elles n’ont pas été tenues au courant de cette évacuation sanitaire.

Davis R