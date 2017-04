Diocèse d’Antsirabe : Une journée spéciale, ce 25 avril

Le diocèse d’Antsirabe ne peut garder son silence face aux invivables crimes et agissements barbares du quotidien qui sont devenus trop ordinaires, et ce, sans soulever l’inertie ou la prise de responsabilité insuffisante, souvent tardive de l’Etat. Hier, monseigneur Philippe Ranaivomanana, l’évêque du diocèse d’Antsirabe a sorti un communiqué y afférent. Dans un premier temps, il a relaté justement ces faits. « Nous compatissons avec toutes les victimes de violence, d’assassinat, de meurtre, des différents actes odieux à Antsahatanteraka, d’incendies d’établissements catholiques, des menaces à l’endroit des responsables de ces établissements par certaines autorités étatiques, extorsion de fonds, atteinte aux droits humains et les séries de vindictes populaires ». Par voie de conséquence, l’évêque d’Antsirabe affirme sortir un « décret, feuille de route » pour reprendre ses termes : « la journée du 25 avril 2017 sera spéciale pour le diocèse d’Antsirabe Vakinankaratra. Aucune activité scolaire et professionnelle ne sera entreprise durant la matinée car nous allons tous prier ». Notons que d’après ce communiqué, la messe aura lieu de 8 à 11 heures.

Recueillis par Aina Bovel