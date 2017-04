Bras de fer Ravalo-M2PATE : Face-à-face entre Emmo-Reg et Police municipale hier à Ankorondrano

L’Etat a procédé hier à Ankorondrano à la démolition d’une propriété privée sans avoir obtenu l’autorisation de la commune urbaine d’Antananarivo.

Le pire a été évité de justesse hier à Ankorondrano. Des éléments de l’Emmo-Reg ont accompagné l’ancien PDS d’Antananarivo et actuellement Directeur général au ministère auprès de la Présidence de la République en charge des Projets Présidentiels, de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement (M2PATE), le colonel Joseph Ramiaramanana. Celui-ci était venu à l’ancien siège du ROMANOR à Ankorondrano, dans l’objectif de procéder à la démolition des bâtiments s’y trouvant. « Je suis venu ici pour exécuter l’ordre du président de la République. », a déclaré le Colonel Patrick Ramiaramanana. De l’autre côté, la commune urbaine d’Antananarivo (CUA) a dépêché hier aussi sur place ses émissaires, accompagnés des éléments de la Police municipale, pour s’enquérir si la démolition a obtenu une autorisation en bonne et due forme. Ce qui n’est pas le cas. « Cette démolition n’a pas eu l’autorisation de la Commune urbaine d’Antananarivo. », a martelé le 1er adjoint au maire Emilien Ramboasalama.

Propriété privée. Quoi qu’il en soit, l’absence d’autorisation n’a pas empêché l’ancien PDS Joseph Ramiaramanana d’exécuter l’ordre présidentiel. Pour certains observateurs, l’affaire Ankorondrano n’est qu’un prolongement de l’affaire Andohatapenaka, avec deux protagonistes : Marc Ravalomanana et la CUA d’une part, et le M2PATE et l’Etat d’autre part. A Ankorondrano, l’Etat, par le biais du ministère auprès de la Présidence en charge des Projets Présidentiels, de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement, veut récupérer le terrain, tandis que la CUA tente de protéger une propriété privée contre tout abus d’autorité. En tout cas, rien n’est encore officiel. On sait tout simplement que Tiko aurait acquis (le conditionnel est de rigueur) à l’époque le terrain auprès du ROMANOR (Projet du gouvernement norvégien). Ce qui expliquerait actuellement la précipitation dans la procédure de démolition des bâtiments s’y trouvant. Bref, on s’achemine vers un nouveau bras de fer entre le régime Rajaonarimampianina et l’ancien président Marc Ravalomanana qui poursuit actuellement sa tournée politique dans le Vakinankaratra.

Recueillis par R. Eugène