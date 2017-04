Evasion organisée : Suite du film après la présidentielle de 2018

C’est le titre du prochain film « gasy » dont le tournage a commencé le 4 avril 2017 au Palais des Sports et de la Culture à Mahamasina avec dans le rôle principal Claudine Razaimamonjy qui a été embarquée dans le …panier à salade au sortir d’un match de basket.

La séance de tournage a repris le jour d’après à Ambohibao avec comme second acteur, Riana Andriamandavy VII qui avait forcé l’entrée du siège de Bianco avant d’être refoulé manu militari. Le sénateur devait revenir le lendemain 6 avril avec un régiment de gros bras qui a mené une « initifada » contre le portail de la Villa La Piscine. La veille au soir, le ministre de la Justice Charles Andriamiseza avait tenu un point de presse nocturne pour dénoncer « la détention arbitraire » de la femme d’affaires et réclamer sa libération au motif que le délai de garde à vue de 48 heures a expiré. Le Bianco qui maîtrise tout aussi bien le code de procédure pénale de s’appuyer sur un autre dossier aux fins de retenir sa « prise » pour un nouveau garde à vue de 48 heures.

Suspense. Le vrai film devait commencer le lendemain en fin d’après-midi au siège de la Chaîne Pénale Anti-Corruption aux 67 ha, lorsque l’actrice principale s’était évanouie à l’annonce de sa mise en détention préventive. Un « malaise » qui l’avait conduite tout droit au service des urgences à l’HJRA au lieu d’être écrouée à Antanimora où son entrée dans le quartier des femmes aurait au moins ajouté du suspense à ce film qui avait tenu en haleine les téléspectateurs. Les yeux rivés sur la bande annonce qui défilait au bas du petit écran et dont le scénario variait d’une station à une autre. Ce qui avait provoqué un zapping au risque de tomber sur des chaînes qui n’avaient pas programmé la saison 1.

Saison 3. Le tournage de la saison 2 avait eu pour cadre l’ambiance aseptisée de l’HJRA où d’autres patients ont été les témoins oculaires du départ de la « rola » qui n’était plus sur une civière mais marchait bel et bien sur ses deux jambes le lundi 10 avril vers 3h30 du matin. Une séquence réelle qui s’est passée évidemment à l’abri des caméras. L’embarquement à Ivato à bord d’un avion privé et le débarquement à Maurice jusqu’à l’admission à la clinique Fortis Darné à Floréal étaient également en mode « pause ». Même topo lors de la sortie de l’établissement de l’actrice principale qui a vraisemblablement évité le champ des caméras de la presse mauricienne car le film est une production « gasy » qui a peu de chances de figurer au box office. A l’image de l’actrice principale qui n’est pas près d’être conduite dans le box des accusés après cette « évasion organisée ». Le tournage reprendra peut-être en 2018. L’issue de la prochaine élection présidentielle influera inévitablement sur le scénario de la saison 3. 3 comme le numéro du dossard du candidat du HVM en 2013.

R.O