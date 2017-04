Claudine Razaimamonjy : De nombreux syndicalistes réclament son extradition

La Plate-forme « Solidarité Syndicale de Madagascar » exprime son soutien au SMM et au Bianco.

Seul contre tous. C’est ainsi que l’on peut qualifier la situation actuelle du régime HVM. En effet, au lendemain de la prise de position des représentants de la Communauté internationale, entre autres, le PNUD, l’Union Européenne et les ambassadeurs des Etats-Unis et de la France, ce fut au tour des syndicalistes de sortir de leur mutisme pour faire pression sur l’Exécutif par rapport à l’affaire Claudine Razaimamonjy. La stabilité du régime « Hery Vaovao ho an’i Madagasikara » est sérieusement menacée suite à cette affaire. Hier, les membres de la Plate-forme « Solidarité Syndicale de Madagascar » (SSM) ont convoqué la presse à Anosy pour exprimer leur soutien au Syndicat des Magistrats de Madagascar et au Bureau Indépendant Anti-Corruption « par rapport aux efforts qu’ils fournissent pour faire appliquer l’Etat de droit ». Cette Plate-forme regroupant entre autres, le Syndicat des greffiers (SGM), le Syndicat des enseignants (SEMPAMA), le Syndicat des employés de la Douane (SEMPIDOU), le Syndicat du Personnel de l’Administration Pénitentiaire (SPAPM), le Syndicat des Magistrats (SMM) et le Syndicat des employés de la Commune Urbaine d’Antananarivo (SMKAR), monte au créneau et dénonce le non-respect de l’Etat de droit et des valeurs républicaines. « L’indépendance de la Justice est bafouée », martèle-t-on.

Pression. Se disant contre la culture d’impunité, les syndicalistes appellent l’Exécutif à prendre des mesures pour l’extradition de Claudine Razaimamonjy. Et ce, afin que cette Conseillère spéciale du président Hery Rajaonarimampianina, accusée de détournement de deniers publics et de blanchiment d’argent, puisse répondre de ses actes devant la Justice. La présidente du Syndicat des Magistrats, Fanirisoa Ernaivo a expliqué que « la procédure d’extradition devrait être simple. Il suffit juste que les autorités malgaches fassent une demande d’extradition auprès de leurs homologues mauriciens ». Ce serait le manque de volonté politique de nos dirigeants qui constitue un blocage au retour au pays de la patronne de l’hôtel « A&C ». D’ailleurs, selon toujours la présidente du SMM, Claudine Razaimamonjy serait actuellement bloquée à l’île Maurice. Les autorités de ce pays refuseraient qu’elle puisse transiter vers d’autres pays. Pour le moment, le régime Rajaonarimampianina continue de faire la sourde oreille malgré la pression aussi bien nationale qu’internationale. Aucune demande d’extradition n’a encore été envoyée.

De leur côté, les syndicalistes membres de la Plate-forme « Solidarité Syndicale de Madagascar » réclament eux aussi l’ouverture d’une enquête sur cette évacuation sanitaire considérée comme « une évasion organisée ». « Tous les hauts responsables et les fonctionnaires impliqués de près ou de loin dans cette affaire devraient être traînés devant la Justice et sanctionnés », martèle-t-on. Une poursuite judiciaire contre les troupes du sénateur Riana Andriamandavy VII qui ont pris d’assaut le siège du Bureau Indépendant Anti-Corruption à Ambohibao est également réclamée. Un acte que le SSM considère comme une « rébellion ». Le régime HVM devrait s’attendre à ce que d’autres entités politiques et apolitiques se lèvent dans les jours qui viennent pour exprimer leur soutien au SMM et au Bianco. Tous, disent excédés du non-respect de l’Etat de droit, des détournements et de la corruption commis par des hauts dirigeants. Le SSM exige également l’application des décisions de justice prévoyant la réintégration des employés de l’Air Madagascar, de la JIRAMA, d’Ambatovy et du Port de Toamasina qui ont été suspendus ou renvoyés pour avoir dénoncé la mauvaise gestion au niveau de leur société respective, et la cessation immédiate des intimidations et des abus de tout genre perpétrés contre les syndicalistes.

Davis R