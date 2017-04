Nouvelle plate-forme : Groupement des Organisations de la Société Civile

Une nouvelle plate-forme vient de voir le jour. Il s’agit du Groupement des Organisations de la Société Civile (GOSC), avec comme coordinateur national, Fanodira Mara Roland. Selon les intervenants : « Nous n’avions pas l’intention de créer la discorde au sein de la société civile, au contraire, nous voudrions la fédérer ». Ils disent d’ailleurs que le GOSC regroupe une cinquantaine d’associations et que cette plate-forme est présente dans tous les districts du pays. Même s’ils ont dit qu’ils ne vont pas concurrencer les autres OSC déjà en place, en arguant l’esprit de partage et d’entraide, leur venue aurait probablement des impacts sur la société civile. Par ailleurs, le GOSC revendique la mise en place de toutes les Institutions, notamment le « Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’Etat de Droit » (HCDDED).

Dominique R.