CUA : Le Conseil municipal en session

La première session ordinaire du Conseil municipal de cette année 2017 s’est officiellement ouverte hier à l’hôtel de ville à Analakely. La cérémonie d’ouverture a vu la présence de l’équipe de l’Exécutif municipal conduite par la maire Lalao Ravalomanana. Dans son intervention, cette dernière a demandé à ses collaborateurs et aux conseillers municipaux de la CUA de mettre de côté les guéguerres politiques et de ne penser qu’au développement de la Capitale. Le secrétaire général de la CUA a présenté le bilan 2016 de la commune urbaine d’Antananarivo.

« Zava-bita ». D’après Heriniaina Razafimahefa, des efforts ont été menés en 2016 dans le domaine de la sécurité avec l’étroite collaboration entre la police nationale et la police municipale, pour le renforcement de la coopération entre les Fokontany et la commune, pour l’assainissement des ruelles et des marchés municipaux, pour l’entretien des jardins et des infrastructures municipales ainsi que pour la réhabilitation des bâtiments (EPP, marchés…) placés sous la tutelle de la CUA. Le SG de la CUA n’a pas manqué d’évoquer l’amélioration du partenariat de la CUA avec ses différents partenaires dont entre autres la société Ametis, Easy Park, Colas, Edaoi, Wusp, Unicef, Tatom, Afd…