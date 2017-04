Emmanuel Macron : Mise en place d’un comité de soutien à Madagascar

Les « Marcheurs » souhaitent présenter les propositions de leur candidat, comparer avec les autres programmes, débattre, répondre aux questions des Français de Madagascar qui restent indécis.

A quatre jours du premier tour de l’élection présidentielle française, le comité de soutien d’Emmanuel Macron à Madagascar a tenu un déjeuner de presse, hier, au Café de la Gare. Les différents intervenants ont fait savoir que s’ils sont pour le programme «en marche» de ce candidat, c’est pour « sortir du clivage de la droite et de la gauche et convaincre les déçus et les indécis ». Notons que les Français de Madagascar représentent plus de 20 000 personnes dont 11 999 sont inscrites sur la liste électorale consulaire au 31 décembre 2016 et sont convoqués aux urnes dimanche prochain, 23 avril, pour le premier tour de l’élection du Président de la République Française. 17 bureaux de vote seront ouverts : 5 à la capitale (2 au Consulat de France et 3 au Lycée français), Diégo Suarez, Nosy Be, Sambava, Sainte-Marie, Tamatave, Antsirabe, Fianarantsoa, Manakara, Fort-Dauphin, Tuléar, Morondava et Majunga.

Parmi ces électeurs français à Madagascar, nombreux sont les binationaux. Cette spécificité,

illustre bien le caractère particulier de cette communauté. Elle explique ses attentes fortes en

matière de politique spécifique pour les Français de l’Etranger. Mais elle est aussi très

sensible à l’ouverture de la France au monde, tant sur le plan de l’économie que de la culture.

De son côté, Jean-Hervé Fraslin, délégué du candidat Emmanuel Macron à Madagascar a tenu à souligner que le taux de participation des Français établis hors de France aux élections reste faible. « Il n’y a que 50% des électeurs qui accomplissent leur devoir de citoyen », a-t-il indiqué. Raison pour laquelle les partisans d’Emmanuel Macron

entendent persuader les hésitants à voter pour leur candidat.

Conviction. « En Marche » accélère dans la dernière ligne droite ! Les sondages annoncent des résultats serrés mais les « Marcheurs » de Madagascar restent mobilisés pour faire la différence ! Ils sont une cinquantaine, des femmes et des hommes qui, pour la plupart, se sont engagés pour la première fois en politique depuis moins d’un an. Ils étaient désabusés. Ils n’y croyaient plus. Avec Emmanuel Macron, ils ont repris confiance dans l’avenir de leur pays. Ils veulent retrouver un esprit d’ambitions partagées pour bâtir une France nouvelle. Ils invitent tous leurs concitoyens français à prendre connaissance des programmes, à les comparer et à débattre. Ainsi, ils se forgeront une conviction avant de voter dimanche pour l’élection la plus incertaine qu’aura connue la France depuis 1958. Dans cet esprit, ils invitent tous les Français disponibles pour une réunion publique ce vendredi 21 avril à 19h au Café de la Gare de Soarano.

Recueillis par Dominique R.