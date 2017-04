Claudine Razaimamonjy : « Une évacuation sanitaire », dixit Mahafaly Olivier

Le Premier ministre Olivier Mahafaly Solonandrasana sort de son mutisme par rapport à l’affaire Claudine Razaimamonjy. En marge de la cérémonie de passation de service au niveau de la Direction générale de la Police nationale, il a tenu à mettre les points sur les « i ». « Son déplacement à l’île Maurice constitue une évacuation sanitaire et non pas une évasion, contrairement à ce qu’affirment certains observateurs », a expliqué le Chef du gouvernement. Une réponse au Syndicat des magistrats qui considère le départ en catimini de la Conseillère spéciale du président de la République comme une « évasion organisée ». D’après le locataire de Mahazoarivo, « Claudine Razaimamonjy a été envoyée à Maurice pour faire une analyse médicale dans un hôpital qui dispose des matériels modernes ». « Des matériels que l’on ne trouve pas à Madagascar », selon ses dires. Une manière à lui d’annoncer que l’angiographie n’existe pas à Madagascar. En tout cas, pour rassurer l’opinion, Olivier Mahafaly Solonandrasana a déclaré qu’il y a un délai prévu pour le retour au pays de Claudine Razaimamonjy. « Il convient d’attendre la fin de ce délai pour vérifier ensuite si elle revient ou pas », a-t-il soutenu. Et d’inciter tout un chacun à attendre la fin de ce délai et de laisser ensuite la Justice faire son travail.

Extradition. Si l’on se réfère à cette déclaration du Chef de l’Administration, une procédure d’extradition sera donc lancée dès le début de la semaine prochaine si toutefois Claudine Razaimamonjy et sa suite ne seront pas de retour au pays. Faut-il rappeler que l’ordre de mission de l’agent pénitentiaire qui accompagne la patronne de l’hôtel « A&C » pour cette évacuation sanitaire à l’île Maurice prendra fin le 24 avril, c’est-à-dire après-demain. Ayant quitté la clinique Fortis Darné le 12 avril dernier, Claudine Razaimamonjy bénéficie donc d’une convalescence depuis une dizaine de jours. L’on se demande si tous les prévenus peuvent bénéficier d’un pareil traitement. Le locataire de Mahazoarivo a également lancé un appel à l’endroit de tout un chacun afin de respecter l’indépendance de la Justice. « Les autorités ne s’immisceront point dans les investigations des fonctionnaires de la Justice », a-t-il martelé. Olivier Mahafaly Solonandrasana a aussi profité de cette occasion pour interpeller les magistrats. « Il ne faut pas faire un deux poids deux mesures dans la prise de responsabilité, la loi est faite pour être appliquée à tout le monde », a-t-il soutenu. En ce qui concerne le remaniement gouvernemental qui vient d’être opéré, le Premier ministre a expliqué que « l’initiative a été opérée pour pouvoir accélérer la réalisation des actions au développement, c’est pourquoi le changement a été apporté au niveau de quatre ministères clés. Cela ne signifie pas du tout que ceux qui ont quitté l’équipe gouvernementale ont failli à leur mission ».

Davis R