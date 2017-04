Formation sûreté incendie : La CUA et ViMa ensemble !

Les actes d’incendies criminels du 26 janvier 2009 ou le fameux « Lundi Noir » ont causé plusieurs dégâts matériels et de pertes importantes pour les victimes. Vision Madagascar (ViMa) fait partie de ces dernières et, rappelons-le, a perdu 5 000 m² de surface commerciale à Antanimena. Zouzar Bouka, le Chairman de ViMa n’a guère oublié ces actes de pyromanie effectués à l’égard des autres entreprises victimes en général et à la sienne en particulier. D’ailleurs, il a fait remarqué que « regarder et ne pouvoir rien faire est le plus dur. J’ai déjà donné. Il vaut mieux prévenir que guérir ». C’est dans ce contexte que les pompiers de la Commune Urbaine d’Antananarivo (CUA) avec l’association PHENIX ont dispensé une formation sûreté incendie au personnel de ViMa et aux principaux locataires laquelle s’est tenue dans les locaux de l’entreprise. « Le plus grand danger, c’est de penser qu’il n’y en a pas », a averti un des formateurs. La manipulation des extincteurs – qui a requis l’utilisation de ceux de ViMa lors des simulations – ainsi que les exercices d’évacuation ont constitué l’ossature de la formation.

Aina Bovel