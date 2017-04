Forum des Idées de Gauche : Vers un rassemblement des partis politiques

189 partis politiques à Madagascar ne seront pas à même de présenter, tous, des candidats aux élections générales, encore moins de s’acquitter de leurs obligations conformément au texte y afférent. Et pourtant, la plupart de leurs idéaux et de leurs principes sont loin d’être si contradictoires. C’est dans ce contexte que le forum des idées de gauche (FIG) – organisé par la fondation Friedrich Ebert Stiftung et qui s’est tenu samedi dernier à la Résidence Ankerana – trouve son fondement.

Déclaration officielle. D’après les explications fournies, le FIG contribue à l’amélioration de la politique malgache en organisant des débats publics mensuels et des échanges avec les syndicats, la société civile, les partis politiques et surtout les citoyens. « Nous qui sommes au sein de ce forum jouons le rôle de facilitateur. Il incombe aux partis politiques présents d’orienter les débats, de décrire l’objectif de ce forum et de mettre en place une force de gauche qui a ses principes réfutant la pratique habituelle de culte de personnalité ou d’influence », a expliqué Rado Rabemananjato, membre de la cellule exécutive au sein du FIG. Et lui de continuer que « démocratie, égalité, équité, justice sociale et développement constituent les principes phares de la Gauche ». Notons que pour ce samedi, dix partis politiques ont répondu présents à l’appel. « Ils ont d’ores et déjà déclaré officiellement appartenir à la Gauche et en sont les initiateurs, mais les autres qui souhaitent intégrer ce forum et qui représentent les principes précités y seront les bienvenus », a poursuivi Rado Rabemananjato.

Présidentielles 2018. Le FIG viserait-il à rassembler tous les partis politiques de gauche pour soutenir un seul et unique candidat en 2018 ? « Non », a toujours répondu Rado Rabemananjato avant de réitérer que « le forum des idées de gauche n’est qu’un facilitateur. S’ils estiment que les débats doivent s’orienter vers cela, il leur appartient d’en décider ». Pour ce membre du FIG, il faut faire simple car « ce ne sont pas les opinions qui divergent, ce sont les manières dont elles sont exprimées qui le sont ». Pour la réunion de samedi dernier, l’on a noté entre autres la présence des partis DHD (Dina maHa-Olona sy Demôkrasia), AMP (Ampela Manao Politika), ou encore Freedom. A suivre.

Aina Bovel