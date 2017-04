Vontovorona : Forte mobilisation des natifs de Toliara

Plusieurs personnalités issues de la Province de Toliara ont assisté à la présentation de vœux du FIZAFATO.

La présentation de vœux 2017 de la FIZAFATO (Fikambanan’ny Zanaka am-pielezan’ny Faritany Toliara) a été placée sous le signe de la solidarité et du « Filongoa ». C’était hier au Complexe culturel et des Loisirs de la CNAPS à Vontovorona. Une forte mobilisation a été constatée durant ce rendez-vous qui a vu la présence des hautes personnalités issues de la province de Toliara, pour ne citer que le vice-président du Sénat Kolo Roger et le Questeur I de l’Assemblée nationale Siteny Randrianasoloniaiko. Connu sous le nom de guerre « Bevata », le président national de la FIZAFATO Maharante Jean De Dieu a prôné la tolérance et la réconciliation dans son discours. « Notre association se développe. Elle est actuellement présente dans d’autres villes qu’Antananarivo. Cela implique qu’il faut multiplier nos interventions aussi bien dans le social et que dans l’économie. La province de Toliara ne devrait plus être la dernière en matière de développement. », a-t-il martelé.

23 mai. « Bevata » a également souligné que la FIZAFATO doit toujours collaborer avec le pouvoir en place dans le cadre de la lutte contre l’insécurité et la pauvreté dans le Sud. Quant au renouvellement des membres du bureau de l’association, il a annoncé que les retardataires ont un mois pour s’inscrire dans la liste électorale. « L’inscription dans cette liste sera close le 23 mai. L’élection doit se tenir avant fin juin au plus tard. », a-t-il promis. Par contre, Maharante Jean De Dieu n’a pas encore déclaré s’il sera candidat à sa propre succession. « La question de candidature n’est pas ma priorité. Ce qui me préoccupe, c’est comment avoir une liste électorale crédible et fiable pour que le futur président de la FIZAFATO soit élu de manière démocratique et incontestable. », a-t-il rassuré. A noter que la FIZAFATO a 40 ans cette année.

R. Eugène