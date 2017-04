Affaire Claudine R. : « Aucune immixtion dans la Justice ne doit être observée », dixit Robert Yamate

L’ambassadeur des Etats-Unis à Madagascar, Robert Yamate, n’a pas échappé aux questions des journalistes concernant l’affaire Claudine Razaimamonjy. En effet, hier à l’Hôtel de Ville Analakely, il n’a pas hésité à donner son avis. « Je me réjouis qu’elle soit de retour à Madagascar », a-t-il lancé dans un premier temps avant de faire un bémol dans un second temps. « Compte tenu du fait que cette affaire soit amplement importante, il incombe à la Justice d’en décider. Pour cela, on doit donner plus de latitude à cette dernière », a-t-il soutenu. Et lui de prévenir qu’ « aucune immixtion dans la Justice ne doit être observée. Elle doit être libre dans la conduite et le traitement de cette affaire ».

Recueillis par Aina Bovel