America Week : ViMa a marqué sa présence !

Les 150 ans des relations bilatérales entre les Etats-Unis et Madagascar ont été célébrés pendant deux jours, les 25 et 26, à l’Hôtel de Ville Analakely. Nombreuses activités ont marqué cette célébration telles que les opportunités au pays de l’oncle Sam ou encore les actions et les interventions de Peace Corps. Comme il a été décrit dans notre article précédent, tous les membres du corps diplomatique ont répondu présents à cette cérémonie, comme les partenaires majeurs et les entités qui sont en étroite collaboration avec l’Ambassade des Etats-Unis à l’instar de Vision Madagascar (ViMa) ; le chairman de cette entreprise, Zouzar Bouka, qui y a marqué sa présence. Notons que ViMa a été un des artisans de l’Hôtel de Ville Analakely.

Recueillis par Aina Bovel