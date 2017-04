Bâtonnier Hubert Raharison : « Renforcement de la loi sur le droit de la défense »

Renforcement des relations internationales entre les différents barreaux et qui rentre notamment dans le cadre du renforcement des capacités. L’ordre des avocats prévoit également la construction de la maison des avocats dans les six chefs-lieux de province.

A l’issue de l’élection de ses nouveaux membres le 22 mars 2017, les 650 membres de l’ordre des Avocats ont réélu pour la troisième fois consécutive l’ancien Bâtonnier, Me Hubert Raharison, et ce, de nouveau pour un mandat de deux ans. Pour son troisième mandat, le Bâtonnier se fixe comme objectif, la lutte contre la corruption. En ce qui concerne ce mal qui ronge la société malgache, il avance ainsi une proposition de loi, portant notamment sur le contrôle effectué par les différentes juridictions.

Enquête. Lors d’une interview qu’il nous a accordée, le Bâtonnier n’a pas manqué de parler du droit de la défense, en se référant notamment à l’article 13 alinéa 7 de la Constitution qui stipule que « l’Etat garantit la plénitude et l’inviolabilité des droits de la défense devant toutes les juridictions et à tous les stades de la procédure y compris celui de l’enquête préliminaire, au niveau de la police judiciaire ou du parquet ». Soit la plénitude de la défense et qu’« il ne devrait pas y avoir de restriction », a-t-il soutenu. A cet effet, il estime l’importance du renforcement de la loi sur le droit de la défense.

Vindicte populaire. Le Bâtonnier a touché mot aussi de la vindicte populaire. « C’est l’expression du manque de confiance du peuple envers la Justice, à cause notamment de la corruption ». Et lui d’enchaîner qu’il faudrait rétablir cette confiance afin qu’il n’y ait pas de dysfonctionnement tout en soulignant au passage que « les organes de contrôle de justice ne sont pas efficaces».

Recueillis par Dominique R.