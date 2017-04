Madagascar – Etats-Unis : Malaise diplomatique confirmé

Selon un haut responsable gouvernemental, l’ambassade des Etats-Unis à Antananarivo a procédé de manière unilatérale pour la célébration du 150e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays.

Aucun membre du gouvernement n’a été présent à la célébration du 150e anniversaire de la signature du traité de paix, d’amitié et de commerce entre les Etats-Unis et Madagascar. Une célébration qui s’est déroulée avant-hier à l’hôtel de ville à Analakely. Seuls le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, le vice-président du Sénat Kolo Roger et le sénateur Pierrot Rajaonarivelo étaient présents en tant qu’invités. Pour une partie de l’opinion, le régime HVM n’a pas boycotté la célébration, mais le fait que ladite célébration a été organisée à la mairie de la Capitale, dirigée par l’épouse de l’ancien président Marc Ravalomanana. Pour le régime HVM, il y a une autre raison de son absence. « A ma connaissance, les organisateurs de ces événements ont procédé de manière unilatérale, sans avoir pris la peine d’impliquer le gouvernement, à travers le ministère des Affaires Etrangères, car ne nous y méprenons pas, le gouvernement devait être un acteur, non un invité. », a fait savoir un haut fonctionnaire du gouvernement malgache. Notre interlocuteur de rajouter : « En principe, l’organisation d’un tel événement aurait dû être conçue et réalisée par les deux parties concernées, à savoir l’ambassade des Etats-Unis à Antananarivo et au moins le ministère des Affaires Etrangères. »

Semaine diplomatique intense. Outre le fait que les autorités malgaches n’ont pas été impliquées dans les préparatifs de la célébration, une source proche du gouvernement a également permis de savoir que la semaine en cours est une semaine diplomatique intense pour les dirigeants en place. En effet, le président de la République a eu une réunion avec la secrétaire générale de la Francophonie à Paris. Rentré au pays, le chef de l’Etat et plusieurs membres du gouvernement se sont rendus à Antsiranana dans le cadre du dialogue politique avec l’Union européenne. Plusieurs chefs de missions diplomatiques issus des pays de l’Union Européenne y sont également présents. Pour le régime en place, ce dialogue politique est un événement important dans la coopération Union européenne- Madagascar, à la lumière des Objectifs de développement Durable. La cinquième édition du dialogue politique voit à Antsiranana la participation de plusieurs ambassadeurs dont ceux non-résidents à Madagascar.

Relations fragilisées. En tout cas et quoi qu’on dise, les relations diplomatiques entre Madagascar et les Etats-Unis sont fragilisées ces derniers temps, notamment depuis l’affaire Claudine. L’ambassadeur des Etats-Unis à Madagascar Robert Yamate ne rate aucune occasion pour encourager le Bianco et la Justice malgache à parachever la poursuite judiciaire contre cette femme d’affaires proche du HVM. De l’autre côté, le régime en place essaie de tout faire pour ménager Claudine Razaimamonjy. Bref, le malaise subsiste. L’absence à l’hôtel de ville d’Analakely des autorités malgaches dans le cadre de la célébration du 150e anniversaire des relations diplomatiques entre la Grande Ile et le pays de l’Oncle Sam n’en est qu’une manifestation. A suivre.

R. Eugène